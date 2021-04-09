شكرا لقرائتكم خبر عن مخبأة داخل وحدة تكييف.. إحباط تهريب 719 زجاجة مشروبات كحولية قبيل رمضان والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أحبطت الجمارك السعودية بالتعاون مع الأمن، محاولة تهريب كميات كبيرة من المشروبات الكحولية، كانت مخبأة بطريقة احترافية لمحاولة تضليل رجال الأمن.
وأوضح حساب الجمارك السعودية الرسمي على “تويتر” أن رجال الجمارك تمكنوا من إحباط محاولة تهريب 719 زجاجة مشروبات كحولية، عُثر عليها مخبأه بطريق احترافية في وحدة تكييف مركزي.
وأشارت الجمارك إلى أن عملية الضبط تمت بالتعاون مع الأمن العام، حيث تم ضبط المستقبلين.
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