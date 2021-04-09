شكرا لقرائتكم خبر عن «السعودية للكهرباء»: حريق نتيجة تسرب في خزان وقود بمحطة توليد رابغ والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت السعودية للكهرباء، مساء الخميس، عن اندلاع حريق عرضي نتيجة تسرب محدود في أحد خزانات الوقود بمحطة توليد رابغ التابعة للسعودية للكهرباء.
وأوضحت السعودية للكهرباء، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الخدمة لم تتأثر جراء الحريق والعمل جار حالياً على إخماد الحريق بأسرع وقت ممكن.
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