شكرا لقرائتكم خبر عن «أمين الرياض» يوضح موعد بداية تشغيل قطار الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد أمين منطقة الرياض، الأمير فيصل بن عياف، أن مشروع مترو الرياض تخطت نسبة الإنجاز فيه 90 %، وأنه سيبدأ تشغيله قريباً.

وأوضح في “بودكاست سقراط” أن مشروع مترو الرياض من المشاريع الضخمة والنوعية على مستوى العالم، نظراً لأنه يغطي كل المناطق والأحياء في العاصمة، إضافة إلى إقامته في مدينة كبيرة قائمة دون تعطيل أي شيء، مشيرا إلى أن مترو الرياض ليس القطار والمحطات فقط، فالمشروع له روافد كثيرة مصاحبة، منها مشروع التطوير الموجه للنقل العام، وزيادة الكثافة حول محطات النقل العام، ومشروع التطوير العمراني على محاوره، ومشروع الحافلات.

وشدد الأمير فيصل بن عياف على أن مشروع مترو الرياض الآن في المراحل الأخيرة، وكان مخططاً لإطلاقه خلال هذه الفترة، لكن ظروف جائحة كورونا حالت دون ذلك، متوقعاً أن يكون الإطلاق في القريب العاجل.