شكرا لقرائتكم خبر عن عطل مفاجئ يضرب إنستقرام وفيسبوك في معظم أنحاء العالم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تعرض موقع “فيسبوك”، وتطبيق “إنستغرام” المملوك له لعطل تقني، مساءالخميس، ما أدى لانقطاع الخدمة ومشكلات في التعامل مع الحسابات أثرت على مستخدمين في الولايات المتحدة وحول العالم.

واشتكى عدد كبير من رواد فيسبوك وإنستغرام من توقف الخدمات وصعوبة إرسال النصوص والوسائط عبر تطبيق “ماسنجر”، فيما لم تكشف شركة “فيسبوك” عن سبب العطل المفاجئ حتى الآن.