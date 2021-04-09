شكرا لقرائتكم خبر عن عطل مفاجئ يضرب إنستقرام وفيسبوك في معظم أنحاء العالم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
تعرض موقع “فيسبوك”، وتطبيق “إنستغرام” المملوك له لعطل تقني، مساءالخميس، ما أدى لانقطاع الخدمة ومشكلات في التعامل مع الحسابات أثرت على مستخدمين في الولايات المتحدة وحول العالم.
واشتكى عدد كبير من رواد فيسبوك وإنستغرام من توقف الخدمات وصعوبة إرسال النصوص والوسائط عبر تطبيق “ماسنجر”، فيما لم تكشف شركة “فيسبوك” عن سبب العطل المفاجئ حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر عطل مفاجئ يضرب إنستقرام وفيسبوك في معظم أنحاء العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.