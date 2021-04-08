شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتعارض لقاح كورونا مع إجراء عمليات العيون؟.. «استشاري» يرد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح دكتور حافظ الفالح، استشاري طب وجراحة العيون والليزك، حقيقة تعارض التطعيم بلقاح كورونا مع إجراء عمليات العيون. وقال “الفالح” عبر حسابه الشخصي على “تويتر”: “استفسارات كثيرة هذه الفترة بخصوص لقاح كورونا.. هل يتعارض مع إجراء عمليات العيون؟”. وأجاب مؤكداً: “لايوجد بإذن الله أي تعارض بين اللقاح وإجراء عمليات العيون بكافة أنواعها ولاحاجة لتأجيل اللقاح أو العملية.. والله يحفظ الجميع”.

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