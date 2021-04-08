شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة» تحدد عقوبة التعدي على مواقع الآثار والتراث العمراني والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت النيابة العامة، أنه يُحظر التعدي على مواقع الآثار والتراث العمراني، أو تحويرها، أو إزالتها، أو إلحاق الضرر بها، أو تشويهها بالكتابة، أو الطلاء، أو النقش، أو إلصاق الإعلانات عليها، أو افتعال الحريق فيها، أو تغيير معالمها، أو طمسها.
وأوضحت النيابة العامة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن التورط في مثل هذه الممارسات والمخالفات يندرج تحت طائلة المُساءلة الجزائية.
وتابعت النيابة العامة، أن من يتورط في مثل هذه الممارسات يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سنة، وغرامة تصل إلى مائة ألف ريال.
كانت هذه تفاصيل خبر «النيابة» تحدد عقوبة التعدي على مواقع الآثار والتراث العمراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.