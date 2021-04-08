شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الغد.. رياح نشطة وغبار وانخفاض الحرارة بعدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الجمعة، نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على شمال غرب وغرب المملكة.
كما يتوقع تكون السحب الرعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة، وتبدأ درجات الحرارة بالانخفاض ليلا على شمال غرب وغرب المملكة .
أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا فتسجل مكة 40 درجة مئوية، كأعلى درجة حرارة غدا، بينما تسجل كل من طريف وأبها 14 درجة مئوية، كأقل درجة حرارة غدا.
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