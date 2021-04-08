المعهد القومي للبحوث الفلكية بمصر: غرة شهر رمضان لعام 2021 فلكيا الثلاثاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، أن غرة شهر رمضان المبارك لعام 2021 فلكيا ستكون الثلاثاء 13 أبريل الجاري.



وأضاف المعهد، أن هلال شهر رمضان يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 31 فجرا بتوقيت القاهرة، الإثنين الموافق 12 أبريل 2021 (اليوم التالي ليوم الرؤية).

ويوافق الثلاثاء 13 أبريل الأول من رمضان 2021، حيث تبلغ مدة ساعات الصوم 14 ساعة و41 دقيقة.

من جهة أخرى، تقيم دار الإفتاء المصرية احتفالا رسميا، مساء الأحد، 11 أبريل 2021، بقاعة الاحتفالات الكبرى بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، بمناسبة استطلاع هلال شهر رمضان المبارك، وذلك بعد إلغائه العام الماضى، بسبب تفشي جائحة كورونا وإلغاء كافة المؤتمرات حينها، حيث قررت الدار إقامته هذا العام وفق ضوابط إقامة المؤتمرات التى أعلنتها لجنة إدارة أزمة كورونا.

وسيعلن الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، خلال الحفل نتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442 هجريًا، وما توصَّلت إليه لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في محافظات الجمهورية.