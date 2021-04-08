وزير الخارجية الأمريكي يجري اتصالا هاتفيا بملك الأردن

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، أكد بلينكن تضامن الولايات المتحدة الأمريكية التام مع الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني.

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كما أشار وزير الخارجية الأمريكي إلى الشراكة الاستراتيجية القوية التي تجمع البلدين، مؤكداً الدور القيادي للملك عبد الله في تعزيز الأمن والاستقرار.

وأمس الأربعاء، تلقى العاهل الأردني اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن شدد فيه على "دعم الولايات المتحدة للأردن والملك".

وقال بايدن: "اتصلت بالملك عبد الله الثاني وأؤكد له أن لديه صديقا في أمريكا"، مشددا على أنه "ليس قلقا من الأوضاع في الأردن".

كما أعلن الملك عبد الله الثاني مؤخرا أن "الفتنة وئدت" في البلاد بعد خلاف مع أخيه غير الشقيق ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين، الذي لا يزال في منزله مع عائلته، وشدد على أن المملكة الآن "مستقرة وآمنة".

يأتي ذلك على خلفية الأزمة التي اندلعت في الأردن بعد اتهام ولي العهد السابق، الأمير حمزة بن الحسين، بالتورط في مؤامرة لزعزعة استقرار البلد، ليعتبر الأمير حمزة اتهامه بالتخطيط للانقلاب على أخيه والمس بالأمن القومي لبلاده "أكاذيب الهدف منها التغطية على التراجع" في الأردن.