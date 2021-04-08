شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ «فيروسات»: ضريبة التهاون في احترازات كورونا سندفعها الأيام المقبلة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر الدكتور أحمد الشهري، أستاذ علم فيروسات المساعد في جامعة نجران، من خطورة التهاون في الإجراءات الاحترازية وعدم الالتزام بالتدابير الوقائية من فيروس كورونا.

وقال خلال مداخلة لقناة “الإخبارية” اليوم الخميس، إن ارتفاع حالات كورونا يهدد المنظومة الصحية بالمملكة، موضحا أن ضريبة التهاون سندفعها في الأسبوعين القادمين.

وكشف عن مؤشر خطير وهو أن حالات التعافي أصبحت تقارب نصف أعداد الإصابات وهذا لم يحدث سابقاً، مبيناً أن الوصول لمستويات إشغال تفوق 850 سريرا في أقسام العناية المركزة وضع يدعو للقلق والحذر.

وتابع:”المناطق البعيدة عن العاصمة بدأت تسجل زيادة في الإصابات، ضريبة التهاون سندفعها خلال الأسبوعين القادمين لأن أي فيروس منتشر اليوم تظهر الأعداد الحقيقية للحالات المصابة خلال من 5 أيام إلى 14 يوما”.