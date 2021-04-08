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رئيس الوزراء المصري يشكر أردوغان خلال مجموعة الثماني

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دبي - محمود عبدالرازق - نقلت وكالة "الأناضول" التركية، اليوم، خبرا عاجلا على صفحتها في "تويتر"

: "رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يتقدم بالشكر للرئيس رجب طيب أردوغان على الجهود التي بذلها خلال رئاسة تركيا الدورية لمجموعة الثماني".

© AP Photo

يأتي شكر رئيس الوزراء المصري في وقت تشهد فيه العلاقات بين الجانبين المصري والتركي تحسنا ملحوظا على مستوى التصريحات في الأيام الماضية.

وألقى مدبولي كلمة نيابة عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات القمة العاشرة لمجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية  "D-8".

وعبر رئيس الوزراء المصري خلال كلمته عن اهتمام القاهرة بتعزيز التعاون بين مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية، لتحقيق المصالح والتطلعات المشتركة بين الأطراف.

وأشار مدبولي إلى اهتمام بلاده الكبير بفعاليات المنظمة والعمل على تعزيز الروابط في المجالات المشتركة بهدف مواجهة التحديات المتزايدة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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