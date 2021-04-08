البحرين تحدد الفئات التي يحق لها صلاة التراويح في المساجد

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، اليوم الخميس، فقد قررت السلطات، فتح الجوامع والمساجد لصلاة الجمعة وصلاتي العشاء والتراويح فقط، أمام الحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا والمتعافين من الوباء.

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وقال رئيس المجلس الأعلى للصحة رئيس الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا محمد بن عبدالله آل خليفة، إن الفئات التي يحق لها الصلاة في المساجد هم "متلقو الجرعة الثانية، على أن يكون بعد مرور 14 يوم على الجرعة الثانية".

وأوضح أنه ينبغي على من حصل على اللقاح أن يبرز هذا عبر تطبيق (مجتمع واعي)، وذلك تحت إشراف إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية.

ودعا رئيس الفريق الوطني للتصدي لكورونا، إلى ضرورة "توجيه كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة للصلاة في البيوت، مع عدم السماح بإقامة موائد إفطار الصائمين والاعتكاف في المساجد".

وأشار إلى أن تحديد الجوامع والمساجد التي ستفتح لصلاة الجمعة سيتم من قبل إدارتي الأوقاف، ليتم الإعلان عنها.