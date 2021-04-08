صحيفة أمريكية: زعيم تنظيم "داعش" الجديد كان مخبرا سريا لواشنطن

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت الصحيفة تقريرا مطولا حول الشخصية التي حملت الرمز "M060108-01" أثناء اعتقاله في أحد السجون العراقية.

وبحسب الصحيفة، فإن الشخصية التي منحت هذا الرمز، هو الإرهابي وزعيم تنظيم "داعش" الجديد، أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، الذي قضى فترة داخل سجن أمريكي في العراق.

وأشار المصدر أن السجين صور في تلك الفترة على أنه "سجين نموذجي ومتعاون" مع رجال السجن الأمريكيين.

وبين التقرير أن السجين قد بذل قصارى جهده لكي يكون مفيدا بالنسبة للأمريكيين، خصوصا عند التبليغ عن رجال تابعين لـ"داعش" في السجن.

وكشف القرشي، خلال فترة استجوابه في عام 2008 عن طرق دقيقة للقبض على رجال في التنظيم الإرهابي ومقراته، مثل ألوان أبواب وساعد في العثور على المقر السري للجناح الإعلامي للتنظيم في ذلك الوقت.

وقدم القرشي رسومات وخرائط تظهر أماكن تجمع وتواجد عدد من قيادات "داعش" مثل "أبو قسورة" الذي قتل بغارة أمريكية.

وكشفت الصحيفة عن وثائق سرية صادرة عن وزارة الدفاع الأمريكية، تشير إلى أن القرشي كان من أكثر المخبرين الذين قدموا معلومات إلى الجانب الأمريكي بالإضافة إلى عشرات التفاصيل الدقيقة والهامة.

ونشرت الصحيفة بعض تفاصيل اعتقال القرشي، حيث ألقي القبض عليه بين عامي 2007 و2008، وخضع لعشرات جلسات التحقيق لكن ما زال تاريخ الإفراج عنه غامض ولم يكشف عنه برغم توقف سجل الاستجواب عام 2008.