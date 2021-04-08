شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة ضبط كميات ضخمة من لحوم الكلاب والحمير في الدمام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت هيئة مكافحة الإشاعات، المعنية بالتثبت من صحة الأخبار المتداولة، حقيقة ما تم تداوله بشأن ضبط أمانة الدمام نحو 2.438 طن من لحوم “الكلاب والحمير” قبل توزيعها للمطاعم.

وأكد حساب الهيئة عبر “تويتر” أن ما تم تداوله بهذا الشأن غير صحيح، مضيفة أنه جرى تداول مثل هذا الخبر قبل عدة أعوام وت.

وأشارت إلى أنه جرى تكذيب صحة هذا الأمر في عام 2017 من قبل المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية حينها، محمد عبدالعزيز.