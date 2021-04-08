شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مشروب سحري يحمي من 5 أمراض.. تعرف عليه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

نشر موقع "ميديك فورم" الطبي، سر مشروب سحري يساعد على خفض ضغط الدم ويحمي من ارتفاع الكوليسترول ويحافظ على اللياقة ويقوي جهاز المناعة في الجسم ويخفف الاكتئاب.



وأوضح الموقع أن فوائد شاي "الكركديه" كبيرة جدا حيث أنه يساعد على خفض ضغط الدم ويحسن آليات تنظيم نظام القلب والأوعية الدموية في الجسم.

خفض الضغط

يمكن أن يصبح شاي الكركديه المخمر بشكل صحيح علاجا لمرضى ارتفاع ضغط الدم؛ حيث أن الكركديه له تأثير خافض لضغط الدم ومضاد للتشنج، ويحسن رفاهية الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، يتم تفسير هذا التأثير من خلال العمل الكلي للمكونات الٱتية

- فيتامين ج، الأنثوسيانين- يقوي جدران الأوعية الدموية.

- البوتاسيوم- يمنع عدم انتظام ضربات القلب.

- أحماض الفاكهة- توفر تأثيرًا مدرًا للبول، ما يخفض ضغط الدم.

- مركبات الفلافونويد- مضادات الأكسدة هذه تحارب التهاب الأوعية الدموية، وبالتالي تخفف الضغط على القلب.

ومن جانبها أوضحت مجلة Wunderweib الألمانية، فإن البدء في شرب ثلاثة أكواب من شاي الكركديه يوميا يمكن أن يقلل من ارتفاع ضغط الدم بمقدار سبع درجات.

الحماية من ارتفاع الكوليسترول:

يُعرف الكركديه ليس فقط بخفض ضغط الدم، ولكن أيضا كعلاج طبيعي لمحاربة ارتفاع الكوليسترول، حيث يحتوي النبات على تركيزات كبيرة من مضادات الأكسدة التي تعمل بمثابة "منظفات" لشرايين الدم، وتمنع تراكم لويحات الكوليسترول فيها.

الحفاظ على اللياقة:

الشاي الأحمر يساعد على منع الوزن الزائد، بسبب التشبع بالمواد الفعالة، فإنه يحفز عملية التمثيل الغذائي، وينشط عمليات الهضم وإزالة المخلفات من الدهون المهضومة، والمركبات غير المرغوب فيها، التي يحتمل أن تكون سامة.

تقوية جهاز المناعة:

هذا بسبب احتياطياته الكبيرة جدا من فيتامين سي، حتى مع الالتهابات المشتعلة بالفعل، فإن شاي الكركديه له تأثير مفيد على الجسم، لأن النبات له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا.

تخفيف آلام الدورة الشهرية:

تعاني العديد من النساء من ضغوط جسدية ونفسية شديدة خلال فترة معينة من الدورة، في هذه الحالة، يمكن أن يعمل شاي الكركديه بطرق مختلفة.

ومن ناحية أخرى أظهرت الدراسات تأثير مضاد للاكتئاب ومضاد للتشنج للنبات، و يمكن أيضا أن يزيد الكركديه من مستويات هرمون الاستروجين وبالتالي يخل بالتوازن الهرموني.

​من الأفضل للمرأة الحامل الامتناع عن تناوله، بالنسبة للنساء الأخريات، يفضل عدم الإفراط في الشرب.