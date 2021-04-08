ليبيا... وفد مصري يزور بنغازي لبحث إجراءات فتح القنصلية في المدينة... صور

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لبيان بلدية بنغازي، كان في استقبال الوفد رئيس المجلس التسييري للبلدية المهندس الصقر عمران بوجواري بحضور مندوبين عن مكتب بنغازي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي".

وأوضح البيان أن "اللقاء تناول الإجراءات المتعلقة بفتح القنصلية المصرية في مدينة بنغازي في الفترة القريبة القادمة".

وأشار البيان إلى أن "الوفد المصري ناقش أيضا تصحيح الأوضاع القانونية للعمالة المصرية بالتنسيق مع الجهات المعنية والتعاون المُشترك فيما يتعلق بعقد لقاء لرجال الأعمال المصريين والليبيين في مدينة بنغازي من خلال الغُرف التجارية لدى الطرفين، إضافة إلى تذليل الصعاب التي تواجه المدرسة المصرية في بنغازي".

من جانبه، أشاد رئيس الوفد المصري بحسن الاستقبال والتعاون الذي أبدته بلدية بنغازي بشأن العمل على سرعة عودة افتتاح القنصلية المصرية في مدينة بنغازي.