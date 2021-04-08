"انطلاقا من القهاوي"... عضو في السيادة السوداني يقدم وصفة لتحسين العلاقات مع الشعب المصري

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا خلال كلمته، اليوم الخميس، في الجلسة الافتتاحية لملتقى "العلاقات السودانية المصرية: الحاضر والمستقبل"، بحسب موقع "السوداني".

© AFP 2021 / ASHRAF SHAZLY

وقال تاور إن: هناك ضرورة لمناقشة المسكوت عنه، فيما يتعلق بالعلاقات بين الشعبين الشقيقين "خاصة ما يجري في القهاوي والمحلات العامة والسوشيال ميديا".

وأوضح عضو مجلس السيادة الانتقالي أن الهدف من دعوته هو تعزيز وتقوية العلاقات الأزلية بين شعبي البلدين.

وطالب تاور الكُتاب والمثقفين والفنانين والرياضيين بوضع خارطة، لتوضيح الحقائق للمواطن السوداني والمصري.

وشدد المسؤول السوداني على أن العلاقات بين بلاده ومصر قوية وتاريخية وأزلية وتعتبر الأقوى في العالم.