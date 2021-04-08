الكاظمي في الامارات: تطوير العلاقات الثنائية وبحث التطورات الإقليمية

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"الخليج 365" من لندن: بدأ رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الاحد زيارة رسمية الى دولة الامارات على رأس وفد حكومي لاجراء مباحثات مع المسؤولين هناك لتطوير علاقات البلدين السياسية والاقتصادية والتنسيق في قضايا اقليمية ودولية.

وقال المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان مقتضب تابعته "ايلاف" ان زيارة الكاظمي الى الامارات التي وصلها اليوم تأتي"لبحث تعزيز العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات".

وكانت الامارات قد رحبت بتولي الكاظمي رئاسة الحكومة العراقية في مايو أيار عام 2020 معربة عن أملها في أن يلبي ذلك تطلعات الشعب العراقي في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية. وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها إن "دولة الإمارات تتابع باهتمام التطورات التي يمر بها العراق الشقيق والتحديات التي تواجهه حالياً والتي تتطلب توافقا يعمل بإخلاص حرصا على السيادة الوطنية والاستقرار السياسي والتعامل الناجح مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية".

وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد زار الامارات في شباط فبراير الماضي واجرى مباحثات مع ولي العهد محمد بن زايد استهدفت تطوير العلاقات بين بلديهما حيث اكد المسؤول الاماراتي حرص بلاده على "استقرار العراق وأمنه وصون سيادته ووحدته ومكتسباته ومواصلة دعم كل ما فيه الخير لشعبه". كما شدد على العمق العربي الإستراتيجي للعراق مشددا على ان العراق ركيزة أساسية من أسس العمل العربي المشترك.

ويرتبط العراق والامارات بعلاقات اقتصادية شهدت نمواً متزايداً خلال السنوات الاخيرة حيث تعكس أرقام التبادل التجاري بينهما منحا ايجابيا اذ يبلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين حوالي 12 مليار دولار في مؤشر يعبر عن حرص البلدين على بناء شراكة تجارية وثيقة ومستدامة .

وستفتتح الخطوط الجوية العراقية بدءا من الاول من ايار مايو المقبل خطا جويا مباشرا بين بغداد وابو ظبي وبالعكس.