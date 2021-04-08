تركي عودة الثقفي نائباً لمدير القطاع الصحي بينبع

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – محمد الطيٌار : صدور قرار مدير القطاع الصحي بمحافظة ينبع الدكتور أيمن بن ناجي خلاف، بتكليف الاخصائي “تركي بن عوده الثقفي”، نائباً لمدير القطاع الصحي بينبع, إضافة إلى عمله مديراً لمستشفى ينبع العام. بعد الجهود المميزة التي قدمها خلال مسيرته في إدارة مستشفى ينبع العام. الأخصائي “تركي الثقفي”، كفاءة وطنية, قيادية, بوزارة الصحة, متسلح بالعلم والعمل الدؤوب, حاصل على دورات وبرامج إدارية وقيادية، وتبوء مراكز إدارية وقيادية خلال فترة عمله السابقة.

الجدير بالذكر أن “الثقفي” حاصل على درجة الماجستير في التشريح التصنيفي وعلم الأنسجة من كلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، ودرجة البكالوريوس في الأحياء الدقيقة من كلية العلوم، ودرجة الامتياز بتقدير ممتاز .

يمتلك خبرات إدارية، حيث تم تكليفه مدير مستشفى ينبع العام من عام 1438 هـ حتى تاريخه. ايضا تم تكليفه مساعد مدير مستشفى ينبع العام من عام 1437هـ حتى عام 1438هـ. وتم تكليفه مدير المختبر وبنك الدم بمستشفى ينبع العام ، من عام 1436هـ حتى عام 1437هـ. ومشرف مختبرات وبنك الدم بالقطاع الصحي بمحافظة ينبع من عام 1436هـ حتى عام 1440هـ. ايضا رئيس لجنة مراقبة الإداء بالقطاع الصحي بمحافظة ينبع من عام 1437هـ حتى عام 1438هـ، ومشرف برنامج تطوير العناية المركزة لحديثي الولادة بمستشفى ينبع العام من عام 1437هـ حتى عام 1438هـ.

حصل على بعض من الدبلومات الصحية، والدورات التطويرية، منها :

– دبلوم مهارات الاتصال.

– دورة أساسيات التحكم بالعدوى.

– دورة برنامج التوجيه لموظفي الصحة.

– دورة أعمال الدفاع المدني.

– دورة استعراض الطب الحاد.

– دورة التثقيف قبل العلاج .

– دورة مصغرة عم أعراض الحج.

– دورة أمراض الحج وعلاجها.

– برنامج الزواج الصحي.