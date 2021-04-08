- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة امرأة وإصابة 5 أشخاص إثر حريق محل تجاري في حي الديرة بالرياض (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
باشرت فرق الدفاع المدني بالرياض، اليوم الخميس، إخماد حريق اندلع في محل تجاري بحي الديرة نتج عنه وفاة امرأة وإصابة 5 آخرين.
وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إن فرق الدفاع المدني بالرياض تمكنوا من إخماد حريق اندلع في محل تجاري بمبنى مكون من (3) أدوار في حي الديرة، وتم إخلاء ساكنيه”.
وأوضح الدفاع المدني أنه نتج عن الحريق وفاة امرأة، ونقل (5) حالات للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة امرأة وإصابة 5 أشخاص إثر حريق محل تجاري في حي الديرة بالرياض (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.