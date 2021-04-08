شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة امرأة وإصابة 5 أشخاص إثر حريق محل تجاري في حي الديرة بالرياض (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني بالرياض، اليوم الخميس، إخماد حريق اندلع في محل تجاري بحي الديرة نتج عنه وفاة امرأة وإصابة 5 آخرين.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إن فرق الدفاع المدني بالرياض تمكنوا من إخماد حريق اندلع في محل تجاري بمبنى مكون من (3) أدوار في حي الديرة، وتم إخلاء ساكنيه”.

وأوضح الدفاع المدني أنه نتج عن الحريق وفاة امرأة، ونقل (5) حالات للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية.