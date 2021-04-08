شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يوضح 4 قواعد مهمة يجب على قائد المركبة المخصصة للنقل مراعاتها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، على أهمية مراعاة قائد المركبة المخصصة للنقل للأنظمة المرورية تحقيقاً للسلامة العامة.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور، أنه يجب على قائد المركبة النقل مراعاة ما يلي عند نقل أي حمولة:

-ألا ينتج من الحمولة أي ضرر على الأشخاص أو ضرر بالممتلكات العامة

-ألا تسبب ضوضاء أو يتطاير منها ما يعرض الغير للخطر أو يضر بالصحة العامة

-عدم حجبها لرؤية قائد المركبة أو تعريض اتزان المركبة للخطر عند قيادتها

-عدم حجب الحمولة لإشارات الإتجاه أو أنوار المركبة و عاكساتها وأرقام لوحاتها