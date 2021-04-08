شكرا لقرائتكم خبر عن لخلل في مضخة الوقود.. «التجارة» تستدعي أكثر من 9 آلاف مركبة من نوع «دودج» و«جيب» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة التجارة، عن استدعاء أكثر من 5361 مركبة دودج “Durango”، و3731 مركبة جيب “Grand Cherokee”، موديلات (2011- 2013). وأوضحت الوزارة في تغريدة على حسابها بموقع”تويتر” أن الاستدعاء يرجع لوجود خلل في منظم مضخة الوقود، قد يؤدي إلى توقف المحرك عن العمل بشكل مفاجئ أثناء القيادة، مما يزيد من خطر وقوع حادِث. ودعت مالكي هذه المركبات إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة عبر موقع “مركز استدعاء المنتجات المعيبة”، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

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