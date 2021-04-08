فيديو مثير للجدل... هل وجه ملك الأردن هذه الكلمات لولي عهد أبو ظبي بعد الأزمة الأخيرة

دبي - محمود عبدالرازق - يظهر مقطع الفيديو، الملك عبد الله الثاني متحدثا وسط حشد من العسكريين، ويقول "في هذا المجال أريد أن أشكر أخي وصديقي الشيخ محمد بن زايد.. مني له كل الشكر والتقدير".

وفي تعليق مرافق قال الناشرون "في حديثه عن الانقلاب الفاشل، العاهل الأردني يثمن موقف القادة العرب ويخصّ بالشكر الشيخ محمد بن زايد". وهو ادعاء زائف رغم أن مقطع الفيديو حقيقي.

يحاول مروجو المقطع، إسقاط هذه الكلمات على الأزمة التي وقعت الأسبوع الماضي، وكان بطلها الأمير حمزة الأخ غير الشقيق للملك، حيث قالت المملكة إنها تتعرض لـ"مؤامرة". انتهت المشكلة في غضون أيام وأبدت العديد من الدول العربية والغربية دعمها للعاهل الأردني.

أما المقطع المتداول فلا علاقة له بالأزمة الأخيرة، وقد نشر عبر الديوان الملكي الهاشمي في سبتمبر/ أيلول عام 2018، وكان الملك يوجه حديثه لعدد من العسكريين المتقاعدين، وتطرق للحديث حول المساعدات التي تقدمها الإمارات.