بغداد: فريق عسكري عراقي يضع جدولا لانسحاب القوات الأمريكية

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح علاوي، بغداد أكدت خلال حوارها الاستراتيجي مع واشنطن أمس، أنه لن يتم قبول أي وجود لأي "بعثة قتالية" في البلاد مستقبلا.

وأضاف أن "الجانب الأمريكي خفض عدد قواته في المرحلتين الأولى والثانية حيث غادر 2700 مستشار أمريكي البلاد، وأمس الجانب العراقي أكد أن أي بعثة قتالية لن تتواجد في العراق مستقبلا".

ووافقت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم أمس الأربعاء، على سحب قواتها القتالية المتبقية في العراق.

وأصدر البرلمان العراقي، في الخامس من يناير/ كانون الثاني 2020، قرارا يلزم الحكومة بإلغاء الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، وإنهاء تواجد القوات الأجنبية في البلاد، فضلا عن إلغاء طلب المساعدة من التحالف الدولي، وإلزام الحكومة تقديم شكوى ضد واشنطن في مجلس الأمن.

هذا وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، سابقا أن الحوار بين واشنطن وبغداد سيكون فرصة مهمة لمناقشة المصالح المشتركة للبلدين، وسيشمل الحوار الاستراتيجي، خطة لتدريب القوات العراقية وكذلك تقديم النصائح لها حتى لا يعيد تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا الاتحادية) تجميع صفوفه.