وزيرة الصحة المصرية تكشف موعد تطعيم الحجاج... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، حول مستجدات الوضع الوبائي في البلاد، بحسب الصفحة الرسمية لوزارة الصحة على موقع "فيسبوك".

وعزت وزيرة الصحة عدم تحديد شروط الحصول على لقاحات كورونا لهذه الفئة إلى عدم تحديد أعداد الحجاج والمعتمرين.

وأوضحت أنه بمجرد إعلان السعودية الاشتراطات الخاصة بالحج ستبدأ الوزارة إعطاء الحجاج اللقاحات على الفور.

وعن الوضع خلال شهر رمضان، نصحت الوزيرة بتنويع الغذاء خلال شهر الصوم، مطالبة "الجميع بالإكثار من شرب المياه بين الإفطار والسحور، وأكل الفاكهة وتقليل الحلويات واستبدالها بالسوائل الطبيعية والعصائر".

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 207293 من ضمنهم 157450 حالة تم شفاؤها، و12290 حالة وفاة.