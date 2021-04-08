البرهان يدعو قطر لمواصلة دعم السودان

دبي - محمود عبدالرازق - أفاد حساب مجلس السيادة الانتقالي في موقع "فيسبوك"، بأن البرهان ثمن خلال الاجتماع مواقف قطر الداعمة للسودان عبر مختلف الحقب.

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ودعا البرهان خلال لقائه آل ثاني، بمقر إقامته في الدوحة، اليوم، بحضور وزير الدفاع الفريق الركن ياسين إبراهيم ياسين، ووزيرة الخارجية الدكتورة مريم الصادق المهدي، دعا قطر إلى مواصلة دعمها للسودان من خلال المشاركة فى مؤتمر باريس المقرر انعقادة فى مايو القادم بفرنسا والمخصص لدعم الاستثمار فى السودان.

وعدّد رئيس مجلس السيادة، خلال اللقاء "المواقف المشرفة لدولة قطر وقيادتها تجاه قضايا السودان"، مشيرا فى ذلك إلى دعمها لعملية السلام في دارفور ووجودها بصفة ضامن لاتفاقية جوبا للسلام، فضلا عن مساهماتها في عملية إعادة إعمار المناطق المتأثرة بالحرب".

وأشاد البرهان بقدرة القيادة في قطر على التصدي للتحديات وتجاوزها، عازيا ذلك إلى وحدة الشعب القطرى خلف قيادته.

وبشأن تهيئة بيئة الاستثمار في السودان لدخول الاستثمارات القطرية، تعهد رئيس مجلس السيادة بتذليل الصعوبات كافة أمام الاستثمارات القطرية فى السودان.

من جانبه أكد رئيس الوزراء القطري، تطلع دولة قطر للعمل مع السودان في مجال الاستثمار، ووعد فى هذا الصدد إرسال وفد قطري للسودان لدراسة المشاريع الاستثمارية المقرر أن تعمل فيها قطر.

ودعا آل ثاني لتسريع تكوين اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، متعهدا بتقديم دعم جديد للسودان لمحاربة جائحة كورونا عبر التنسيق بين وزارتي الصحة في البلدين.