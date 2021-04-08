مبعوث السويد يزور محافظة مأرب ويؤكد دعم جهود إنهاء الحرب في اليمن

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة- سبوتنيك. وأكد المبعوث السويدي، خلال لقائه محافظ محافظة مأرب، اللواء سلطان العرادة، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من عدن والرياض، "موقف بلاده الداعم لليمن ولعملية السلام ضمن جهود المجتمع الدولي لإنهاء الحرب والأزمة الإنسانية".

© AP Photo / IDF / AFP

وأبدى سيمنبي إعجابه بقدرة قيادة محافظة مأرب على تأمين المدنيين والنازحين من الحرب "وصلابتها في ظل هذه الظروف الاستثنائية"، حسب وكالة "سبأ".

من جهته، دعا محافظ مأرب إلى "ممارسة الضغط الدولي على الحوثيين لوقف هجماتهم الصاروخية المستمرة على مخيمات وتجمعات النازحين في المحافظة، التي راح ضحيتها العشرات من النازحين وسببت موجة نزوح للآلاف منهم إلى أماكن بديلة في ظل وضع إنساني صعب"، على حد قوله.

وقال إن "الحكومة الشرعية حريصة على تحقيق السلام وقدمت الكثير من التنازلات لإنجاح كل الجهود الدولية الساعية لحل الأزمة اليمنية على عكس الحوثيين الذين يعتبرون أي مسعى لوقف الحرب مجرد تكتيك لاستمرار حروبهم بأشكال مختلفة، ويراهنون على خبرتهم في التلاعب باتفاقات السلام لخداع العالم".

وأضاف: "نسعى لسلام حقيقي يضمن عودة المؤسسات، وفي نفس الوقت نؤكد أننا قادرون على مواجهة عدوان الحوثيين وغطرستهم والحفاظ على مؤسسات الدولة".

وأعرب محافظ مأرب عن "أمله بأن يسهم الضغط الدولي بشكل فعال في خلق فرصة حقيقية للسلام وإنهاء معاناة اليمنيين التي تسبب بها الحوثيون".