لافرنتيف يؤكد للأسد رفض موسكو لأي إجراء يؤثر على جهود إنهاء الحرب في سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لبيان الرئاسة السورية، "التقى الرئيس بشار الأسد اليوم المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف والوفد المرافق له".

وأضاف البيان "أكد الجانبان عزمهما مواصلة وتكثيف العمل الثنائي وبذل الجهود للتوصل الى حلول للمصاعب الناتجة عن سياسات بعض الدول الغربية ضد سوريا، والتخفيف من آثار العقوبات الجائرة المفروضة على الشعب السوري".

وتابع البيان أن "الوفد الروسي جدد دعم بلاده الراسخ لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، ورفضموسكو لأي خطوة أو إجراء يخرق هذه السيادة، ويؤثر على الجهود الرامية لإنهاء الحرب على سوريا، والقضاء على ما تبقى من وجود للتنظيمات الإرهابية، واستعادة سيطرة الدولة على أراضيها كافة".

اللقاء تناول أيضا عددا من المواضيع ذات الشأن السياسي، حيث تم التأكيد على أن أي تقدم في المسار السياسي يتطلب التزاماً بالمبادئ الأساسية والثوابت التي يتمسك بها السوريون بخصوص مكافحة الإرهاب وحماية وحدة وسلامة الأراضي السورية التي لا يملك أي طرف الحق في التنازل عنها، بحسب البيان.