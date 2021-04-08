الكويت: مواقفنا متطابقة مع تركيا بشأن عدة قضايا

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في كلمة ألقاها الصباح خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، في أنقرة، اليوم الخميس، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.

وقال الوزير الكويتي إنه بحث مع نظيره التركي عدة قضايا من بينها الوضع في سوريا وليبيا، واستئناف عملية السلام في فلسطين، موضحا في الوقت ذاته أن تركيا والكويت قدمتا الدعم الكامل للمبادرة السعودية المتعلقة بأزمة اليمن.

وأشار الصباح إلى أن العلاقات الكويتية - التركية شهدت قفزة كبيرة خلال العقدين الأخيرين.

​وأعرب الوزير الكويتي عن أهمية التعاون بين البلدين سياسيا علاوة على المجالات التجارية والدفاعية.

وأوضح أنه بحث مع تشاووش أوغلو، تعزيز التعاون في مجال الصحة، إضافة إلى قضايا متعلقة بالتعاون في مجال التعليم.