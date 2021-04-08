وزيرة الصحة المصرية تتحدث عن أقوى لقاح ضد كورونا فى العالم... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وحذرت زايد، في المؤتمر من

"عدم التزام المواطنين بالإحراءات الوقائية من العدوى بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن أقوى لقاح فى العالم هو غسل الأيدى وارتداء الكمامة".

وأضافت أنه "يجب مراعاة التباعد الاجتماعي في أماكن العباده، واستخدام السجاده الشخصية واستخدام المطهرات، وارتداء الكمامات والتباعد بين المصليين، بجميع دور العبادة".

وأشارت الوزيرة المصرية إلى أنه "لابد من التنوع الغذائى خلال رمضان، مطالبة الجميع بالإكثار من شرب المياه بين الإفطار والسحور، وأكل الفاكهة وتقليل الحلويات فى رمضان واستبدالها بالسوائل الطبيعية والعصائر".

كما طالبت كبار السن بمراجعة كافة الفحوصات خلال رمضان، بالإضافة إلى أهمية ممارسة الرياضة بشكل عام لجميع الأعمار.

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 207293 من ضمنهم 157450 حالة تم شفاؤها، و12290 حالة وفاة.