الرئاسة التونسية: قيس سعيد يزور القاهرة لمدة 3 أيام بداية من الغد

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان نشرته الرئاسة التونسية عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" فقد أكدت أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد سيؤدي زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية وذلك اعتبارا من الغد 9 إلى 11 أبريل/ نيسان الجاري.

وأوضح البيان أن الزيارة تأتي في إطار تلبية دعوة من أخيه الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي، حسب نص البيان.

وقال البيان إن هذه الزيارة تندرج في إطار ربط جسور التواصل وترسيخ سنة التشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين، فضلا عن إرساء رؤى وتصوارت جديدة تعزز مسار التعاون المتميز القائم بين تونس ومصر بما يُلبّي التطلعات المشروعة للشعبين الشقيقين في الاستقرار والنماء.

يشار إلى أن البلدين مصر وتونس، كانت قد شهدت علاقتهما مؤخرا تنسيقا في المواقف، خاصة مع الازمة الليبية، كونهما الجارتين اللصيقتين لليبيا.

وفي أبريل من العام الماضي، تلقى الرئيس التونسي قيس سعيد، اتصالا هاتفيا من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي هنأه فيه بقرب شهر رمضان، وتباحثا في مختلف القضايا الإقليمية والدولية.