الصحة القطرية تحذر: "كوفيد-19" لا يزال يشكل خطرا على صحتنا

دبي - محمود عبدالرازق - وصرحت الوزارة، أن "كوفيد-19" سيبقى يشكل خطرا على صحتنا معظم شهور عام 2021"، بحسب شبكة "مرسال قطر".

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وأضافت الوزارة "إلى أن يتم تطعيم جميع الأفراد المؤهلين للحصول على التطعيم فإنه يجب علينا أن نواصل اتباع التدابير الوقائية".

يشار إلى أن مجلس الوزراء القطري أصدر، أمس الأربعاء، عددا من القرارات لمواجهة تفشي جائحة كورونا، بعد الاطلاع على تقارير حول آخر مستجدات الوضع الوبائي في البلاد.

وتقررتقليص عدد الموظفين الموجودين في مقر العمل في الجهات الحكومية إلى 50% من إجمالي عدد الموظفين في كل جهة، على أن يباشر بقية الموظفين أعمالهم عن بعد من منازلهم أو عند الطلب، بحسب الأحوال، وتستثنى من ذلك القطاعات العسكرية والأمنية والصحية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (قنا).

كما تقرر عقد جميع الاجتماعات بالنسبة للموظفين والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص المتواجدين بمقر عملهم "عن بعد" باستخدام الوسائل التقنية الحديثة "وفي حال تعذر ذلك، وفي حالات الضرورة يتم الاجتماع بعدد لا يزيد عن 5 أشخاص، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية".

وقرر مجلس الوزراء القطري استمرار فتح المساجد لأداء الفروض اليومية وصلاة الجمعة، على أن تؤدى صلاة التراويح خلال شهر رمضان في المنازل، وعدم السماح بدخول الأطفال دون 12 عاما إلى المساجد.

كذلك تقرر منع التجمعات والزيارات الاجتماعية في الأماكن المغلقة في المنازل والمجالس، والسماح بتواجد 5 أشخاص بحد أقصى في الأماكن المفتوحة منها ممن تلقوا لقاح كورونا.

وحظرت قطر التجمعات أو الجلوس في الحدائق العامة والشواطئ والكورنيش، مع السماح بممارسة الرياضة الفردية كالمشي والجري وركوب الدراجات الهوائية، والاستمرار في إغلاق ساحات الألعاب وأجهزة ممارسة الرياضة في تلك الأماكن.

وشملت القرارات الجديدة إغلاق المسارح ودور السينما ودور الحضانة، وإغلاق المتاحف والمكتبات العامة، وتأجيل جميع المؤتمرات والمعارض والفعاليات، وإغلاق صالونات التجميل والحلاقة.

وقرر مجلس الوزراء القطري عدم السماح للمطاعم والمقاهي بتقديم الأطعمة والمشروبات في الأماكن المفتوحة أو المغلقة، والسماح لها بتقديم تلك الأطعمة والمشروبات عن طريق الطلبات الخارجية أو تسليمها داخل المطعم أو المقهى.