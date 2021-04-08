تتعلق بسد النهضة… القاهرة توجه رسالة إلى المصريين بالخارج

دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري على "فيسبوك"، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن الوزير طالبت المصريين بالخارج نشر الفيديوهات الخاصة بأحقية مصر في مياه النيل عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، دعما لقضية مصر أمام العالم.

وأشارت إلى أن ذلك يعد استكمالا لدعم المصريين بالخارج لبلدهم في هذا الشأن، اعتمادا على ما لديهم من تأثير كبير داخل المجتمعات الأجنبية الموجودين بها، مضيفة: "نؤمن بشدة بقوة الجاليات المصرية بالخارج وما قد يصنعوه من فارق لصالح مصر بالتأثير في مجتمعاتهم للتعريف والتأكيد على حقوق وظروف مصر المائية".

وتابعت: "هذه الدعوة جاءت تلبية لطلب عدد كبير من المصريين بالخارج لمدهم بالفيديوهات الخاصة بأحقية مصر في مياه النيل"، مضيفة: "استشعر المصريين في هذه المرحلة الهامة من المفاوضات ضرورة استكمال ما بدأوه من حملات دعم واسعة خلال الفترات السابقة دفاعا عن حق مصر والمصريين في مياه النيل".

يذكر أن عددا من المصريين في الخارج نظموا وقفة أمام البيت الأبيض في مارس/ أذار من العام الماضي لحث الإدارة الأمريكية والبنك الدولي على بذل المزيد من الجهود لحماية حقوق مصر المائية في نهر النيل.

ويذكر أن الاجتماعات الأخيرة من مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، والتي انعقدت طيلة أيام في الكونغو الديمقراطية، قد فشلت في التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان).