المغرب تُمدد حالة الطوارئ الصحية حتى 10 مايو المقبل

القاهرة - سامية سيد - قررت الحكومة المغربية تمديد حالة الطوارئ الصحية شهرًا إضافيًا حتى 10 مايو المقبل، وذلك في إطار مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووافقت الحكومة - خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم /الخميس/ بالعاصمة الرباط - على تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء البلاد واستمرارها 4 أسابيع إضافية، حيث أن القرار يهدف لتمديد حالة الطوارئ الصحية من يوم 10 أبريل الجارى إلى 10 مايو المقبل.



وأوضحت أن القرار سمح للسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة على كافة الأرجاء بما يتلاءم مع مستجدات الوضع الوبائي، ومنح مسؤولي الجهات والأقاليم صلاحية اتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام خاصة الصحة العامة.



يُذكر أن الحكومة قد قررت، أمس الأربعاء، حظر التنقل الليلي في كافة الأرجاء خلال شهر رمضان المبارك، ويتم حظر التنقل يوميًا من الساعة الثامنة ليلًا وحتى الساعة 6 صباحًا باستثناء الحالات الخاصة، والإبقاء على الإجراءات الاحترازية المعلن عنها سابقًا؛ والجارى بها العمل حاليًا.