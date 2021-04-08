شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين يوجه بفتح المساجد للفروض والتراويح للحاصلين على تطعيم كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، توجيها ملكيا بفتح المساجد والجوامع لجميع الفروض اليومية وصلاة الجمعة وصلاتى العشاء والتراويح في شهر رمضان المبارك؛ فقط للحاصلين على التطعيم المضاد لفيروس كورونا (بعد مرور 14 يوما على الجرعة الثانية) والمتعافين من الفيروس، مع وجوب تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا.