اخبار الخليج

بطولة رولان غالوس تؤجل لمدة أسبوع

0 نشر
صحيفة الخليج الإلكترونية 0 تبليغ

الكويت - هبة التوبجي - أميرة الخضيري

أعلن الاتحاد الفرنسي للتنس، الخميس، عن تأجيل بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، لمدة أسبوع لتصبح في الفترة بين 30 مايو و13 يونيو المقبلين بسبب تداعيات جائحة فيروس .

وجاء في بيان للاتحاد أن “أسباب هذا القرار مرتبطة بشكل مباشر بالأزمة الصحية”، مما قد يسمح للمنظمين بالترحيب بعدد أكبر من المتفرجين إذا تم تخفيف القيود الصحية المتعلقة بالوباء.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن البيان أن الهدف من هذا التأجيل هو “تعزيز فرص إقامة البطولة أمام أكبر عدد ممكن من الجماهير، سواء بالنسبة للاعبين واللاعبات، أو الشغوفين باللعبة، مع ضمان السلامة الصحية للجميع”.

وأردف “في ضوء هذا الهدف المزدوج، يمكن أن يشكل كل أسبوع فترة ثمينة”.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا