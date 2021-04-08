عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

يبحث الكثير الآن عن الفيتامينات والأطعمة التي يمكنها المساعدة في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، والحد من أعراضه إذا أصيب الشخص.



وتشير العديد من الدراسات إلى أن فيتامين "د" له تأثير كبير على الوقاية من كورونا وتسريع حالات الشفاء من كوفيد-19.

ويساعد فيتامين "د" على امتصاص الجسم عناصر مثل الكالسيوم والفوسفور بمجرد دخوله في عمليات التمثيل الغذائي للجسم، وهي عناصر مهمة لصحة الأسنان والعضلات والعظم.

وتمثل الشمس أحد أهم المصادر لهذا الفيتامين، إلا أن الحجر الصحي في معظم دول العالم بسبب الجائحة بالإضافة للظروف المناخية، قلل من الحصول على الفيتامين عن طريق الشمس.

ويعتبر "البيض" أكثر الأطعمة التي تحتوي على فيتامين "د"، وأكثرها انتشارا وأقلها سعرا، وفقا لموقع "هيلث".

والبيض غني بفيتامين "د" الموجود في صفار البيضة، حيث يعمل الصفار على حماية عمل الجهاز المناعي وتعزيزه، وتحسين صحة العيون والحفاظ عليها، وتعزيز صحة العظام، والعمل على تحسين العمليات الأيضية، ومفيد لصحة البشرة والشعر، والمساعدة في زيادة امتصاص المعادن في الجسم.

ويوجد فيتامين "د" أيضا في عدة أطعمة على رأسها، الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والتونة، الحليب والحبوب المدعمين بفيتامين "د".