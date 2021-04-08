السيسي يوجه تكليفا إلى الحكومة بشأن العاصمة الإدارية الجديدة

دبي - محمود عبدالرازق - وعقد مدبولي، أمس، اجتماعا بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث الاستعدادات والترتيبات اللازمة لاحتفالية افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال مدبولي إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلف ببدء الاستعداد لاحتفالية افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، وأن اجتماع يأتي لبحث سيناريوهات الاحتفالية المرتقبة، ايذانا ببدء العمل الحكومى رسميا من العاصمة الإدارية الجديدة، واختيار أفضل المواقع المناسبة لإقامة الاحتفالية.

وشارك في الاجتماع عدد من الوزراء والمسئولين، ومسئولي الشركة المشرفة على تنظيم الاحتفالية.

وأوضح مدبولي أن "الاحتفالية ستكون على أعلى مستوى، وسيتم من خلالها التعبير فى رسالة واضحة عن "الجمهورية الجديدة"، التى أعلن عنها رئيس الجمهورية".

وتفقد مدبولي ومرافقوه عددا من المواقع المقترحة لإقامة الاحتفالية، مثل ساحة الشعب، ومنطقة ساري العلم، وغيرهما من المناطق.

واستمع رئيس الوزراء من مسئولي الهيئة الهندسية إلى شرح حول موقف تنفيذ الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت الإشارة الى اكتمال المباني بنسبة 100% وتم تسليم المقار، ويتم استكمال أعمال الواجهات، والأعمال الكهروميكانيكية، وتنسيق الموقع، حيث قارب الحي على الإنتهاء.

والعاصمة الإدارية الجديدة مشروع واسع النطاق أعلنته الحكومة المصرية في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، يوم 13 مارس/ آذار 2015.

وتم إنشاء العاصمة الإدارية شرق مدينة القاهرة، بحسب موقع المجتمعات العمرانية الجديدة، لموقعها المتميز وقربها من منطقة قناة السويس والطرق الإقليمية والمحاور الرئيسية.