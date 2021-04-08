أمير البحرين يبعث برسالة إلى "ملائكة الرحمة"

دبي - محمود عبدالرازق - وأشاد الملك حمد بن عيسى بالعاملين في الصفوف الأمامية من الكوادر الطبية والتمريضية، والجهات المساندة العسكرية والأمنية والمدنية من كل الجهات الحكومية، الذين يواصلون الليل بالنهار، من أجل حماية المواطن والمقيمين من فيروس كورونا.

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وأفادت صحيفة "البلاد" البحرينية، ظهر اليوم الخميس، بأن الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قد أشاد، بدوره، بالجهود الكبيرة والمُقَدرة لكافة العاملين في الصفوف الأمامية، مشيرا إلى أنه والعاهل البحريني يقدران عطاءهم وإسهاماتهم في الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين من جائحة كورونا.

وجاءت إشادة الأمير سلمان خلال لقائه، اليوم، عن بُعد عددا من العاملين في الصفوف الأمامية من الكوادر الطبية والتمريضية، يمثلون مراكز التطعيم والفحص والعلاج والمستشفيات والمراكز الصحية، معربا عن شكره الكبير لهم على جهودهم الوطنية المخلصة، والتي يكن لها الجميع كل التقدير.

وقال ولي العهد البحريني:

إن عزمكم وعملكم بروح الفريق الواحد ضمن فريق البحرين، الذي يمثل مظلة جامعة للجهود الوطنية المخلصة له دور أساسي في نجاح مساعي التصدي لفيروس كورونا.

ومن جهتهم، أعرب العاملون في الصفوف الأمامية من الكوادر الطبية والتمريضية، عن شكرهم وتقديرهم للأمير سلمان على ما يوليه من اهتمام وحرص من أجل الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين.