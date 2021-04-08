بينها مصر وتركيا... روحاني يكشف عن مشاورات لعمل مشترك مع مجموعة دول

دبي - محمود عبدالرازق - طهران - سبوتنيك. قال روحاني، اليوم الخميس، بكلمة في اجتماع مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية عبر الفيديو، إن "الجهود متواصلة لإنشاء منطقة تجارية حرة بين الدول الأعضاء في مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية".

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وتضم مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية: مصر ونيجيريا وباكستان وإيران وإندونيسيا وماليزيا وتركيا وبنغلاديش.

وأشار روحاني إلى أن "الجهود مستمرة لإيجاد أنظمة مصرفية وغير مصرفية بين الدول الأعضاء في مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية، ونسعى لتسهيل وتوسيع حجم التجارة بين الدول الأعضاء في مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية".

وفي سياق آخر قال روحاني إنه يتعين على واشنطن رفع العقوبات بشكل كامل عن طهران مع الالتزام بالاتفاق النووي.

وتابع: "على واشنطن رفع العقوبات بشكل كامل والالتزام بالاتفاق النووي وإيران سترد بإيجابية على أي خطوات تقوم بها واشنطن".

وأضاف: "أمريكا فشلت في تركيع الشعب الإيراني واستطعنا رغم كل الصعوبات والعقوبات تحقيق نمو اقتصادي وصل إلى 2%".