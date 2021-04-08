عدنان منصور: الجامعة العربية فشلت منذ أحداث المشرق ولا تستطيع أن تعطي أكثر مما لديها

دبي - محمود عبدالرازق - وذلك عقب لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس.

MUHAMMAD HAMED

قال وزير الخارجية اللبناني الأسبق عدنان منصور، في حديث لـ"سبوتنيك" بهذا الصدد، للأسف الشديد، الجامعة العربية لم تكن على مستوى القومية العربية، منذ الأحداث التي اندلعت في المشرق، وخاصة في سوريا، لذا فالجامعة فشلت ولا تستطيع أن تعطي أكثر مما لديها.

وأشار منصور إلى أن الجامعة تتجاذبها أطراف في الداخل، وهناك من يوجه الجامعة العربية، فالأمين العام لا يستطيع أن يفعل شيئا إذا كان هناك دول تضع ملاحظاتها أو تشترط للقيام بالمساعدات، فالدول لن تقدم مساعدات للبنان قبل أن يقوم لبنان بالإصلاحات وتشكيل الحكومة.

ولفت منصور إلى أن الأمين العام للجامعة العربية يمكن أن ينسق بين الأطراف، لكن لا تستطيع الجامعة أن تفعل شيئا عمليا بهذا الخصوص.

ولا يزال المشهد السياسي فيلبنان غامضا، منذ استقالة حكومة حسان دياب، في أعقاب انفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن مقتل 200 وألحق أضرارا بأجزاء كبيرة من المدينة، وجرى ترشيح سعد الحريري، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لتشكيل الحكومة، لكن دون نتيجة حتى الآن.

ويدور خلاف بين رئيس الحكومة المؤقت سعد الحريري، والرئيس اللبناني ميشال عون، منذ عدة أشهر حول تشكيل هذه الحكومة، الأمر الذي بدد الآمال في تغيير مسار الانهيار المالي المتفاقم في لبنان.