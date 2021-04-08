بعد استهداف سفينة في البحر الأحمر.. إسرائيل تتخوف من هجوم إيراني على أراضيها 

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، صباح اليوم الخميس، أن إسرائيل تتخوف من قيام إيران بهجمات انتقامية على أراضيها بعد الهجوم الأخير على سفينة التجسس التابعة لطهران في البحر الأحمر، الثلاثاء الماضي.

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وأفادت الصحيفة بأن إسرائيل لم تعلن مسؤوليتها عن استهداف السفينة الإيرانية "سافيز"، ولكن مصادر إعلامية غربية أوضحت أن الوحدة "شييطت 13" البحرية الإسرائيلية هي من قامت بتلك العملية العسكرية، مؤكدة أن إسرائيل تستعد لاحتمال أن تنفذ إيران هجمات من أراضيها على إسرائيل، عبر إطلاق صواريخ طويلة المدى.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، قد أكدت، أمس الأربعاء، تعرض السفينة التجارية الإيرانية "سافيز" لهجوم في البحر الأحمر قبالة سواحل جيبوتي، ما أصابها بأضرار طفيفة دون إصابة أي فرد من طاقم السفينة، لافتة إلى أن التحقيق جار لمعرفة ملابسات الحادث والمتسبب به.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، كشفت، الثلاثاء الماضي، عن تعرض سفينة إيرانية تحمل اسم "سافيز" لحادث في البحر الأحمر، وذلك عبر لصق قنابل في جسمها.

وذكر تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلا عن مسؤول أمريكي، قوله إن إسرائيل أخطرت الولايات المتحدة أنها من هاجمت السفينة الإيرانية "سافيز".