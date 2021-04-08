عضو في تأسيسية الدستور الليبي يوضح "الحل الأمثل" لإجراء الانتخابات الليبية

دبي - محمود عبدالرازق - بنغازي – سبوتنيك. وقال النعاس في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، إن هذا الأمر هو الأمر الذي أعلن عضو مجلس النواب أبو بكر بعيرة، رفضه لأنه كان هناك خلافات كبيرة حوله.

وتابع: "طالما تقرر إقامة الانتخابات التشريعية والرئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل "فما هو المانع أن تكون الانتخابات وفق قاعدة دستورية حقيقية ومتينة، وفي ظل عدم إمكانية الاستفتاء فإن الحل الأنسب يكون في العمل بمشروع الدستور وتفعيله لمدة خمس سنوات وتجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية وفقا لأحكامه".

وهذا هو المقترح الذي يرفضه عضو مجلس النواب أبوبكر ابعيرة، الذي يرى أن مسودة مشروع الدستور المقترح توجد به العديد من نقاط الخلاف وعدم اتفاق الرأي حولها.

وتابع في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "لا يمكن اختيارها كقاعدة قانونية لإجراء الانتخابات بل يمكن إجراء الانتخابات على أساس الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته وبعد ذلك يمكن للأجسام التي يتم انتخابها أن تعمل على إعادة النظر في مشروع الدستور المقدم".