وزارة الإعلام السورية تطلق العمل بمحطة إرسال "الأنصاري" في حلب

دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الخميس، أن وزير الإعلام السوري، عماد سارة، أطلق العمل بمحطة إرسال الأنصاري في حلب التي تبث خمس قنوات أرضية وعدداً من الإذاعات السورية على موجة FM بعد إعادة تأهيلها.

وكان سارة قد اطلع خلال زيارته لمدينة حلب، آواخر العام الماضي، على أعمال تأهيل محطة الإرسال في المركز الإذاعي والتلفزيوني التي تعرضت لأضرار كبيرة جراء الإرهاب وكذلك أعمال الصيانة والإصلاح في صالتي البث الإذاعي "اف ام" والبرج الخاص بالإرسال ومجموعات التوليد.

وأكد الوزير سارة حينها، خلال جولته التي شملت محطة الأنصاري بحلب على ضرورة الإسراع في عملية التأهيل والترميم للمركز في منطقة الاذاعة وتشجيع المبادرات لإصلاح البنى التحتية في المركز بالشكل الذي يعيده إلى ما كان عليه.

وكانت وزارة الإعلام قد أطلقت سابقا، البث الإذاعي من محطة الحصن بعد إصلاحها وتأهيلها من الأضرار التي تعرضت لها جراء الإرهاب لتغطي منطقة ريف حمص الغربي بالكامل على الموجة "اف ام" لكل من إذاعة دمشق وإذاعة صوت الشباب وإذاعة سوريانا وإذاعة زنوبيا.