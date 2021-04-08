خطر يهدد 10 آلاف سيارة في السعودية... والسلطات تتدخل

دبي - محمود عبدالرازق - نشرت وزارة التجارة السعودية، بيانا، تطرقت فيه لاستدعائها ما يصل إلى 10 آلاف سيارة من نوعية سيارات الدفع الرباعي.

وأوضحت الوزارة السعودية أنها استدعت ما يصل إلى 9 آلاف و92 سيارة من طرازات سيارات جيب ودودج.

​ولفتت إلى أن السيارات المستدعاة من طراز "جيب شيروكي"، و"دودج دورانغو" في السنوات من 2011 إلى 2013.

وأرجعت وزارة التجارة السعودية هذا القرار، بسبب احتواء تلك السيارات على خلل في منظم مضخة الوقود.

وأشارت إلى أن هذا الخلل في منظم مضخة الوقود، يمكن أن يؤدي إلى توقف المحرك عن العمل بشكل مفاجئ أثناء قيادة السيارة، ما يعرض قائدها ومن معه إلى خطر التورط في حوادث سير أو ربما خطر الوفاة.