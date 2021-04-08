رئيس الديوان الملكي الأسبق يوجه رسالة إلى العاهل الأردني بعد أزمة الأمير حمزة

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / MICK TSIKAS / POOL

وشكر أبو كركي، الملك عبد الله الثاني على طريقة إنهاء الأزمة مع الأمير حمزة، معربا عن شكره للدول التي دعمت الأردن، كما لفت إلى أن الملك "تعامل مع الموضوع في إطار الأسرة الهاشمية، وأوكل هذا المسار إلى عمه، كما التزم الأمير حمزة أمام الأسرة الملكية أن يسير على نهج الآباء والأجداد، وأن يكون مخلصا لرسالتهم"، وذلك حسب موقع "خبرني".

وختم أبو كركي، متوجها إلى الملك الأردني، "نشهد الله أنكم عملتم ما نفاخر به الدنيا، ونعتز بما قدمتم، فلكم الشكر والثناء والإخلاص والولاء والشكر، ولقادة الدول العربية والعالمية لاتصالهم وتأكيدهم وحرصهم على دعم الأردن ووقوفهم إلى جانبه".

واهتزت المملكة الأردنية تحت وقع "مؤامرة"، قالت السلطات إنها استهدفت استقرار وأمن البلاد، والمتهم الرئيس فيها هو الأمير حمزة الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني إضافة إلى مقربين منه، إلا أن ابن الملكة نور نفى الاتهامات الموجهة له. وعبرت دول غربية وعربية عن دعمها للمملكة الهاشمية في هذا الظروف.

وقال الديوان الملكي الأردني، في بيان يوم الثلاثاء الماضي، إن الأمير حمزة وقع رسالة تقول "أضع نفسي بين يدي جلالة الملك، مؤكدا أنني سأبقي على عهد الآباء والأجداد، وفيا لإرثهم، سائرا على دربهم، مخلصا لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك، وملتزما بدستور المملكة الأردنية الهاشمية العزيزة. وسأكون دوما لجلالة الملك وولي عهده عونا وسندا".

ووجه العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، أمس الأربعاء، رسالة إلى الشعب الأردني حول التطورات الأخيرة المتعلقة بولي العهد السابق، الأمير حمزة بن الحسين.

وقال الملك عبد الله الثاني، في رسالته إنه "تم وأد الفتنة والأمير حمزة اليوم مع عائلته في قصره برعايتي وهو التزم السير على نهج الآباء والأجداد"، مشيرا إلى أنه قرر "التعامل مع موضوع الأمير في إطار الأسرة الهاشمية وأوكل هذا المسار إلى عمه الأمير الحسن بن طلال".