عضو بالنواب الليبي لـ"سبوتنيك": لا مجال لإجراء استفتاء على مشروع الدستور قبل الانتخابات

دبي - محمود عبدالرازق - بنغازي – سبوتنيك. وأشار أبو بكر ابعيرة إلى أنه لا مجال حسب الوقت المتاح لإجراء استفتاء على مشروع الدستور قبل الانتخابات المقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

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وقال أبعيرة في حديث لوكالة "سبوتنيك"، حول إمكانية فشل اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي: "لا بديل عن الوصول إلى رأي واضح ومحدد فيما يتعلق بأمر القاعدة القانونية التي سوف تبنى عليها الانتخابات، وأي تعطيل في إخراج هذه القواعد إلى حيز الوجود إنما يقصد منه عرقلة عملية الانتخابات القادمة".

وتابع عضو مجلس النواب قوله إنه "لا مجال حسب الوقت المتاح" لإجراء عملية استفتاء على مشروع الدستور قبل الانتخابات المقبلة، و"أي تمسك بذلك إنما يقصد منه تأجيل موعد إجراء الانتخابات".

وأوضح أيضا أن هناك لجنة من البرلمان ومجلس الدولة كانت تجتمع في مدينة الغردقة المصرية، مختصة بمناقشة الأطر القانونية بما فيها القاعدة الدستورية التي سوف تبنى عليها الانتخابات.