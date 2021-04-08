شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الموريتانى يتسلم أوراق اعتماد سفير ليبيا الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الخميس، أوراق اعتماد موسى عبدالنبي الطرابلسي، بصفته سفيرا فوق العادة وكامل السلطة لدولة ليبيا لدى موريتانيا.

وقال الدبلوماسي الليبي في تصريح صحفي عقب اللقاء، أنه تشرف بتقديم أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة وكامل السلطة لبلاده في موريتانيا، وشدد على أنه سيعمل طيلة مدة مهمتي في موريتانيا على تطوير ودعم العلاقات التاريخية المتأصلة بين البلدين.

وأضاف أن ليبيا تكن كل الاحترام والتقدير لموريتانيا وتتقاسمان الكثير من القيم المشتركة منها الإسلام والأصالة واللغة العربية وكل الصفات النبيلة التي يحملها شعباهما، ما سيكون رافدا للعمل على تعزيز هذه العلاقات المتميزة وتقديم كل ما فيه الفائدة للشعبين الشقيقين.