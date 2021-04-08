شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 6 فلسطينيين فى الخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ستة فلسطينيين، بعد مداهمة عقارهم في مدينة الخليل.

وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور في بيان أوردته وكالة أنباء فلسطين اليوم الخميس، إن قوات الاحتلال اعتقلت ستة فلسطينيين من عائلة أبو صبيح، بعد مداهمة عمارة سكنية في منطقة "عقبة انجيلة" بالخليل.

وكان قد اقتحم عشرات المستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى.