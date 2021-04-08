شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تشدد إجراءات مكافحة كورونا وتفرض حجر صحيا لـ5 أيام على جميع الوافدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت تونس، تشديد الإجراءات الرامية لمكافحة تفشى وباء كورونا حتى نهاية الشهر الجاري بعدما سجلت أعداد المصابين بالفيروس ارتفاعا كبيرا، وبلغت نسبة إشغال أسرة العناية المركزة مستوى "خطيرا". وفق موقع فرانس24.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة حسناء بن سليمان، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الصحة فوزي مهدي، إن الإجراءات الجديدة "تعطي الإذن إلى الولاة بغلق المناطق ذات الاختطار المرتفع التي تسجل ارتفاعا كبيرا في العدوى بفيروس كورونا".

وأضافت أن السلطات فرضت كذلك "إجبارية الحجر الصحي لخمسة أيام على جميع الوافدين على تونس" الذين سيتعين عليهم أيضا إبراز نتيجة فحص مخبري لا يعود تاريخها لأكثر من 72 ساعة تثبت خلوهم من الفيروس للسماح لهم بالصعود على متن الطائرة.

وتقرر بموجب الإجراءات الجديدة، والتي ستسري بين 9 و30 أبريل، حظر التجمعات الخاصة والعامة في سائر أنحاء البلاد، وتمديد فترة حظر التجول الليلي إلى عشر ساعات يوميا بدلا من سبع (من الساعة السابعة مساء وحتى الخامسة صباحا بعدما كان في السابق يبدأ في الساعة العاشرة ليلا).

وتشمل التدابير المشددة "منع كل التجمعات والتظاهرات العامة وغلق الأسواق الأسبوعية"، وفي الأيام الأخيرة حذر مسؤولون في القطاع الاستشفائي في تونس من أن الوضع الوبائي في البلاد بلغ مستوى خطيرا مع تسجيل أكثر من ألف إصابة جديدة يوميا وعشرات الوفيات.